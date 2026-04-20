Uma operação integrada da Prefeitura de Campinas identificou e interrompeu um parcelamento irregular do solo em área ambientalmente protegida, na manhã desta sexta-feira (17), na região conhecida como Monte Alto, dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Campo Grande.

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O local já vinha sendo monitorado desde 2025, quando fiscais haviam aplicado autos de infração e determinado o embargo das obras irregulares. Apesar das notificações, as equipes constataram que as construções continuavam, em descumprimento às determinações anteriores.

A ação reuniu diferentes órgãos municipais, incluindo as secretarias de Meio Ambiente, Urbanismo, Habitação e Serviços Públicos, além da Guarda Municipal, cumprindo determinação do Ministério Público e reforçando o caráter integrado da fiscalização.