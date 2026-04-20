21 de abril de 2026
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MADRUGADA SANGRENTA

Homem é executado com tiros na cabeça no Sirius em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Crime ocorreu durante a madrugada no Residencial Sirius; ninguém foi preso até o momento.
Crime ocorreu durante a madrugada no Residencial Sirius; ninguém foi preso até o momento.

Um homem foi encontrado morto após ser baleado durante a madrugada desta segunda-feira (20), no Residencial Sirius, em Campinas.

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Segundo informações preliminares, moradores da região relataram ter ouvido sequência de disparos por volta das 4h, o que levantou o alerta para a ocorrência. Pouco depois, equipes policiais chegaram ao local e encontraram a vítima já sem vida.

O corpo apresentava marcas de tiros na região da cabeça e do tórax, indicando a violência da ação. Até o momento, a identidade do homem não foi confirmada pelas autoridades.

A área foi preservada para os trabalhos da perícia, que deve levantar elementos para ajudar na apuração do caso. O registro foi feito na Segunda Seccional, e a Polícia Civil ficará responsável pela investigação.

Até agora, não há informações sobre suspeitos ou motivação do crime.

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