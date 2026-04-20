Um homem foi encontrado morto após ser baleado durante a madrugada desta segunda-feira (20), no Residencial Sirius, em Campinas.

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Segundo informações preliminares, moradores da região relataram ter ouvido sequência de disparos por volta das 4h, o que levantou o alerta para a ocorrência. Pouco depois, equipes policiais chegaram ao local e encontraram a vítima já sem vida.

O corpo apresentava marcas de tiros na região da cabeça e do tórax, indicando a violência da ação. Até o momento, a identidade do homem não foi confirmada pelas autoridades.