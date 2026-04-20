Dois acidentes com vítimas fatais foram registrados na manhã e na madrugada desta segunda-feira (20) em rodovias da região de Campinas, mobilizando equipes de atendimento e perícia.

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Um dos casos ocorreu na Rodovia Anhanguera, em Sumaré. Um motociclista morreu após colidir na traseira de um caminhão, por volta das 7h40, na altura do km 114, no sentido norte. Com o impacto, a moto tombou na pista e a vítima morreu ainda no local. O motorista do caminhão não se feriu. Durante o atendimento, houve interdição parcial de faixa e bloqueio do acostamento, mas sem registro de congestionamento.

Horas antes, durante a madrugada, outro acidente fatal foi registrado na Rodovia Zeferino Vaz, em Paulínia. Um carro modelo Hyundai HB20 capotou após o motorista perder o controle da direção, por volta da 1h19, no km 132, também no sentido norte. O veículo ainda atingiu a defensa metálica e uma árvore antes de parar no gramado lateral. O condutor morreu no local.