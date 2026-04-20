A Emdec vai interditar totalmente um trecho da rua Professor Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, na região da Fazenda Santa Cândida, em Campinas. O bloqueio começa às 8h desta segunda-feira (20) e deve seguir até o dia 1º de junho.

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A interdição ocorre no trecho logo após a saída do portão 4 da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, até a altura da avenida Professora Ana Maria Silvestre Adade. Não há pontos de parada de ônibus no local afetado, segundo a Emdec.

A medida é necessária para a realização de obras de substituição de pavimento, que serão executadas sob responsabilidade da universidade. Os trabalhos fazem parte de uma demonstração prática integrada ao 3º Simpósio de Pavimento de Concreto Reforçado (SIMPAVCON).