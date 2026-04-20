A Emdec vai interditar totalmente um trecho da rua Professor Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, na região da Fazenda Santa Cândida, em Campinas. O bloqueio começa às 8h desta segunda-feira (20) e deve seguir até o dia 1º de junho.
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A interdição ocorre no trecho logo após a saída do portão 4 da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, até a altura da avenida Professora Ana Maria Silvestre Adade. Não há pontos de parada de ônibus no local afetado, segundo a Emdec.
A medida é necessária para a realização de obras de substituição de pavimento, que serão executadas sob responsabilidade da universidade. Os trabalhos fazem parte de uma demonstração prática integrada ao 3º Simpósio de Pavimento de Concreto Reforçado (SIMPAVCON).
Durante o período de interdição, os motoristas deverão seguir por rotas alternativas. O desvio será feito pelo sentido oposto da via, com acesso pelas ruas Flávio Luís Ramos Fontes Cabral, Walter Schimidt e pela própria avenida Professora Ana Maria Silvestre Adade.
Agentes da mobilidade urbana estarão no local para sinalizar o bloqueio, orientar os condutores e monitorar o trânsito ao longo das obras.