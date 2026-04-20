Um grave acidente registrado no domingo (19), na Rodovia MG-455, estrada que liga os municípios de Andradas (MG) e Espírito Santo do Pinhal, deixou um casal morto. As vítimas foram identificadas como Renato Roberto Ferracin, de 39 anos, e Janaina Bento Correia Ferracin, de 43 anos.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o casal estava em uma motocicleta que se envolveu em uma colisão sucessiva nas proximidades da sede campestre do Clube Rio Branco. As vítimas eram moradoras de Mogi Guaçu.

Com a força do impacto, o casal não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local pelas equipes de emergência. Ainda conforme os bombeiros, o motorista do carro envolvido fugiu sem prestar socorro.