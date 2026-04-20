20 de abril de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRISTE

Mulher morre na Anhanguera após parar moto no acostamento

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo Pessoal
A vítima foi identificada como a técnica de enfermagem Karina Alves Rosa, que trabalhava em Limeira, mas era natural de Mogi Guaçu.
A vítima foi identificada como a técnica de enfermagem Karina Alves Rosa, que trabalhava em Limeira, mas era natural de Mogi Guaçu.

Uma mulher de 43 anos morreu no domingo (19) após ser atropelada no km 136 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira. A vítima foi identificada como a técnica de enfermagem Karina Alves Rosa, que trabalhava na cidade, mas era natural de Mogi Guaçu.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Karina estava na garupa de uma moto conduzida pelo marido. O homem parou o veículo às margens da rodovia para urinar. Em um momento posterior, por circunstâncias ainda não esclarecidas, a mulher foi parar na faixa de rolamento e acabou sendo atingida por uma caminhonete Toro e, em seguida, por um Toyota Etios.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O corpo de Karina foi trazido para Mogi Guaçu pela Funerária Brandino's. O sepultamento aconteceu no domingo, no Cemitério Santo Antônio.

Comentários

Comentários