Uma mulher de 43 anos morreu no domingo (19) após ser atropelada no km 136 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira. A vítima foi identificada como a técnica de enfermagem Karina Alves Rosa, que trabalhava na cidade, mas era natural de Mogi Guaçu.

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Karina estava na garupa de uma moto conduzida pelo marido. O homem parou o veículo às margens da rodovia para urinar. Em um momento posterior, por circunstâncias ainda não esclarecidas, a mulher foi parar na faixa de rolamento e acabou sendo atingida por uma caminhonete Toro e, em seguida, por um Toyota Etios.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.