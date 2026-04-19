19 de abril de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SUSTO

Jacaré adulto é capturado próximo à Prefeitura de Paulínia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Jacaré foi capturado na sexta-feira

Técnicos da Prefeitura de Paulínia capturaram um jacaré adulto no bairro Parque Brasil 500, próximo ao PaçoMunicipal. A operação foi coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e contou com o suporte técnico de profissionais da área ambiental e veterinária do município.

Após a captura, o animal foi solto em uma das lagoas da cidade, retornando ao seu habitat natural. A Prefeitura orienta que, ao avistar um jacaré em local inadequado, a população mantenha distância segura e acione imediatamente a SEDDEMA pelo telefone 3874-5611.

Paulínia possui diversas Áreas de Proteção Ambiental e Áreas de Preservação Permanente, além de várias lagoas, o que torna relativamente comum a presença de jacarés e outros animais silvestres na região.

Este é o primeiro animal capturado em 2026. Em 2025, houve um registro semelhante, e ambos os casos foram resolvidos pela SEDDEMA, com os animais sendo resgatados e devolvidos a locais apropriados.

Comentários

Comentários