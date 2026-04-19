Uma mulher de 33 anos foi vítima de violência doméstica no Jardim São Sebastião, em Hortolândia. O caso foi registrado na Rua Miosótis, após a Polícia Militar ser acionada para atender uma ocorrência de desentendimento entre um casal.

Ao chegar ao local, os agentes conversaram com a vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro, de 40 anos, com socos, chutes e até mesmo com um rodo. Ela disse sentir dores e apresentava lesões na cabeça e nas pernas.

O homem, por sua vez, confirmou a discussão, mas alegou que apenas teria empurrado a companheira durante o desentendimento. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos ao Plantão Policial. O agressor permaneceu preso à disposição da Justiça.