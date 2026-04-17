A sexta-feira segue com tempo firme em Campinas e região, mantendo características típicas do outono. O dia começou com temperaturas mais baixas, na casa dos 17 graus, garantindo um amanhecer mais frio e exigindo agasalho nas primeiras horas. Ao longo do dia, o sol predomina e a temperatura sobe gradualmente, chegando aos 30 graus no período da tarde, o que reforça a grande amplitude térmica. Mesmo com aumento de nuvens, não há previsão de chuva.

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Para o fim de semana, que marca o início do feriadão, o cenário muda pouco. O sábado terá predomínio de sol, com aumento de nuvens e pequena chance de chuva isolada, de baixo volume, principalmente entre a tarde e a noite.

Já o domingo será de tempo firme, com sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva. O destaque segue sendo a amplitude térmica, com manhãs mais frias e tardes mais quentes, além de uma leve melhora na umidade do ar.