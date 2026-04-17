Um homem foi preso após invadir um Centro de Educação Infantil durante uma fuga da polícia, na manhã desta sexta-feira, em Campinas. A perseguição percorreu cerca de 10 quilômetros até terminar no bairro Satélite Íris 2. A informação é da Rádio CBN Campinas.
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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início na região da Vila Industrial, após o roubo de um carro. As equipes passaram a acompanhar o veículo pela cidade, com apoio do helicóptero Águia, que monitorou a movimentação do suspeito em tempo real.
Durante a fuga, o homem abandonou o automóvel no estacionamento de um supermercado e tentou escapar a pé. Ele seguiu pela linha férrea, atravessou uma área de mata e, ao ser cercado, pulou o muro do Centro de Educação Infantil Paulo Reglus Neves Freire, invadindo a unidade.
A captura aconteceu dentro da escola. Segundo a PM, o suspeito foi contido por um zelador na área da lavanderia até a chegada das equipes policiais, que efetuaram a prisão. Ninguém ficou ferido.
A unidade atende cerca de 500 crianças de até cinco anos. Apesar do susto, as atividades foram mantidas. A direção comunicou os pais e responsáveis, que tiveram a opção de retirar os filhos. As crianças que permaneceram seguiram com o atendimento normalmente.
A polícia informou que o roubo do carro foi praticado por dois homens. Apenas um deles foi localizado e preso. O segundo suspeito conseguiu fugir e ainda é procurado. O veículo foi recuperado e devolvido ao proprietário.