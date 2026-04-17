Um homem foi preso após invadir um Centro de Educação Infantil durante uma fuga da polícia, na manhã desta sexta-feira, em Campinas. A perseguição percorreu cerca de 10 quilômetros até terminar no bairro Satélite Íris 2. A informação é da Rádio CBN Campinas.

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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início na região da Vila Industrial, após o roubo de um carro. As equipes passaram a acompanhar o veículo pela cidade, com apoio do helicóptero Águia, que monitorou a movimentação do suspeito em tempo real.

Durante a fuga, o homem abandonou o automóvel no estacionamento de um supermercado e tentou escapar a pé. Ele seguiu pela linha férrea, atravessou uma área de mata e, ao ser cercado, pulou o muro do Centro de Educação Infantil Paulo Reglus Neves Freire, invadindo a unidade.