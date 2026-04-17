Um jovem de 21 anos foi preso nesta quinta-feira (16) suspeito de importunação sexual dentro do alojamento de uma churrascaria, no Jardim Santa Eliza, em Americana. Ele teria entrado no local e passado as mãos na perna de uma funcionária que dormia.

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A vítima, uma atendente de 24 anos, relatou que por volta das 4h dormia em seu quarto quando foi surpreendida pelo suspeito. Ao sentir as mãos do homem em suas pernas, ela acordou e gritou, momento em que ele fugiu.

O jovem havia sido contratado recentemente e começaria a trabalhar no estabelecimento. Outra funcionária também relatou ter visto o suspeito circulando pelo alojamento feminino.