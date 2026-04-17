18 de abril de 2026
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COMBATE AO MOSQUITO

Força-tarefa usa drone e remove 7 toneladas em ação contra dengue

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Grupo da prefeitura de Campinas utiliza chaveiro autorizado para eliminar focos do mosquito em imóveis fechados na cidade.
Grupo da prefeitura de Campinas utiliza chaveiro autorizado para eliminar focos do mosquito em imóveis fechados na cidade.

O Grupo de Resposta Unificada (GRU) de Campinas realizou nesta quinta-feira (16) mais uma operação de combate à dengue com uso de tecnologia e apoio intersetorial, resultando na eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti em imóveis fechados.

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A ação contou com o uso de drone para inspeção aérea e chaveiro para acesso autorizado a propriedades, estratégia adotada para agilizar o atendimento de denúncias onde não há resposta dos responsáveis pelos imóveis.

Limpeza e atuação integrada

As equipes percorreram bairros como Jardim Nova América, Jardim Flamboyant, Vila Nogueira e Parque das Flores. Em um dos imóveis vistoriados, foi realizada uma operação de limpeza que resultou na retirada de sete toneladas de resíduos, com apoio da Secretaria de Serviços Públicos.

A iniciativa reuniu profissionais das áreas de saúde, zeladoria, além da Guarda Municipal, Defesa Civil e Setec, reforçando o caráter integrado da operação.

O uso de chaveiro, segundo a Prefeitura, é uma medida excepcional respaldada por decisão judicial, permitindo a entrada em imóveis quando há risco sanitário comprovado.

Desde março de 2024, o GRU já realizou 29 operações e vistoriou 259 imóveis, atuando principalmente em casos onde as tentativas de resolução por canais administrativos, como o 156, foram esgotadas. O grupo foi oficializado como política pública permanente em 2025.

Alerta de risco em 29 bairros

No mesmo dia, a Secretaria de Saúde divulgou o 16º Alerta Arboviroses de 2026, apontando 29 bairros com alto risco de transmissão de dengue, chikungunya e zika.

Entre as regiões listadas estão bairros das zonas Leste, Norte, Noroeste, Sul, Sudoeste e Suleste, incluindo áreas como Jardim Flamboyant, Campos Elíseos, Vila Padre Anchieta, Parque Oziel e Jardim Itatiaia.

A Prefeitura reforça que a principal forma de combate ao mosquito é a eliminação de água parada, além da colaboração dos moradores ao permitir o acesso dos agentes de saúde.

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