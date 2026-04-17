O Grupo de Resposta Unificada (GRU) de Campinas realizou nesta quinta-feira (16) mais uma operação de combate à dengue com uso de tecnologia e apoio intersetorial, resultando na eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti em imóveis fechados.

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A ação contou com o uso de drone para inspeção aérea e chaveiro para acesso autorizado a propriedades, estratégia adotada para agilizar o atendimento de denúncias onde não há resposta dos responsáveis pelos imóveis.

Limpeza e atuação integrada

As equipes percorreram bairros como Jardim Nova América, Jardim Flamboyant, Vila Nogueira e Parque das Flores. Em um dos imóveis vistoriados, foi realizada uma operação de limpeza que resultou na retirada de sete toneladas de resíduos, com apoio da Secretaria de Serviços Públicos.