O Grupo de Resposta Unificada (GRU) de Campinas realizou nesta quinta-feira (16) mais uma operação de combate à dengue com uso de tecnologia e apoio intersetorial, resultando na eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti em imóveis fechados.
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A ação contou com o uso de drone para inspeção aérea e chaveiro para acesso autorizado a propriedades, estratégia adotada para agilizar o atendimento de denúncias onde não há resposta dos responsáveis pelos imóveis.
Limpeza e atuação integrada
As equipes percorreram bairros como Jardim Nova América, Jardim Flamboyant, Vila Nogueira e Parque das Flores. Em um dos imóveis vistoriados, foi realizada uma operação de limpeza que resultou na retirada de sete toneladas de resíduos, com apoio da Secretaria de Serviços Públicos.
A iniciativa reuniu profissionais das áreas de saúde, zeladoria, além da Guarda Municipal, Defesa Civil e Setec, reforçando o caráter integrado da operação.
O uso de chaveiro, segundo a Prefeitura, é uma medida excepcional respaldada por decisão judicial, permitindo a entrada em imóveis quando há risco sanitário comprovado.
Desde março de 2024, o GRU já realizou 29 operações e vistoriou 259 imóveis, atuando principalmente em casos onde as tentativas de resolução por canais administrativos, como o 156, foram esgotadas. O grupo foi oficializado como política pública permanente em 2025.
Alerta de risco em 29 bairros
No mesmo dia, a Secretaria de Saúde divulgou o 16º Alerta Arboviroses de 2026, apontando 29 bairros com alto risco de transmissão de dengue, chikungunya e zika.
Entre as regiões listadas estão bairros das zonas Leste, Norte, Noroeste, Sul, Sudoeste e Suleste, incluindo áreas como Jardim Flamboyant, Campos Elíseos, Vila Padre Anchieta, Parque Oziel e Jardim Itatiaia.
A Prefeitura reforça que a principal forma de combate ao mosquito é a eliminação de água parada, além da colaboração dos moradores ao permitir o acesso dos agentes de saúde.