A trajetória da professora Célia Maria Cassiano, de 67 anos, ganhou contornos de profunda reflexão sobre dignidade, autonomia e limites da medicina. A educadora, que morava em Campinas, morreu na quarta-feira (15), na Suíça, após optar por um procedimento de morte assistida, prática permitida no país europeu, mas proibida no Brasil.

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Em uma postagem de despedida nas redes sociais, Célia agradeceu a vida e explicou a decisão. “Tive uma vida digna e lutei pelo meu direito à morte digna”, afirmou.

Mestre em Multimeios pela Unicamp e formada em Ciências Sociais, Célia construiu uma carreira ligada à educação e às artes. Nos últimos anos, no entanto, sua rotina foi atravessada por um diagnóstico que alterou completamente seu cotidiano: uma doença neurodegenerativa incurável, responsável por comprometer progressivamente os movimentos do corpo, sem afetar a consciência.