Um funcionário de 39 anos morreu na tarde de sexta-feira (17) após ser prensado por uma empilhadeira na fábrica de reciclados Cartonifício Valinhos, localizada na Vila Santana, em Valinhos. A vítima, que operava o equipamento, teve um trauma na região do tórax.

Outro homem, de 40 anos, que conduzia um caminhão também envolvido no acidente, sofreu ferimentos no tórax. Ele foi socorrido pelo Águia e levado em estado grave ao HC (Hospital de Clínicas) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

De acordo com a empresa, o acidente ocorreu por volta das 13h "entre uma empilhadeira da empresa e um caminhão terceirizado". O funcionário que morreu operava a empilhadeira, e a outra vítima dirigia o caminhão.