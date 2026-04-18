Ao tratar das três comissões processantes que já enfrentou desde o início do mandato, o vereador reforça a tese de que sua atuação está dentro das prerrogativas legais da função. Para ele, eventuais questionamentos sobre limites devem ser analisados fora do ambiente político. “Se existe, em algum momento, na visão de alguém a extrapolação de algum limite, que seja na Justiça e não dentro da Câmara, onde eu tenho a imunidade parlamentar”, declarou, em referência ao direito de manifestação no exercício do cargo. A fala sinaliza não apenas uma defesa jurídica, mas também uma postura política de enfrentamento, que tem marcado sua trajetória recente no Legislativo.

Esse posicionamento, segundo o próprio vereador, acaba refletindo diretamente na relação com o Executivo — ou na ausência dela. Durante a entrevista, Vini expôs o próprio cenário na dinâmica política local: a falta de diálogo com o chefe do governo municipal. “Eu nunca tive uma conversa com o prefeito, não sei como é o quarto andar”, afirmou, ao descrever a distância institucional. Ele relata que a ausência de interlocução compromete sua capacidade de resposta à população. “Eu preciso que o prefeito atenda. Se o prefeito não me recebe, se o prefeito não atende, eu não consigo entregar pra população”, disse, associando a crítica à dificuldade de avançar com demandas apresentadas por meio de requerimentos e indicações.

O vereador ainda detalha que os poucos contatos ocorreram de maneira superficial, sem desdobramentos práticos. “Eu nunca fui recebido pelo prefeito no quarto andar, não sei nem como é a sala dele”, reforçou, ao defender que a relação entre Executivo e Legislativo deveria ser mais aberta, inclusive para o debate de críticas e sugestões.