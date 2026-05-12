A Polícia Civil incinerou cerca de uma tonelada de drogas nesta terça-feira, 12 de maio, em ação conduzida pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, vinculada à Deic de Campinas.

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Foi a segunda incineração de entorpecentes realizada pela unidade em 2026. A destruição do material ocorreu após autorizações judiciais e seguiu os procedimentos previstos na Lei de Drogas.

Segundo a Polícia Civil, as substâncias destruídas eram de diferentes tipos e foram apreendidas em investigações, flagrantes e ocorrências registradas em Campinas e cidades da região desde a primeira incineração do ano, realizada em janeiro.