12 de maio de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Uma tonelada de drogas vira fumaça em ação da Polícia Civil

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Polícia Civil
Material destruído pela 2ª Dise/Deic é resultado de apreensões feitas em Campinas e cidades da região.
Material destruído pela 2ª Dise/Deic é resultado de apreensões feitas em Campinas e cidades da região.

Polícia Civil incinerou cerca de uma tonelada de drogas nesta terça-feira, 12 de maio, em ação conduzida pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, vinculada à Deic de Campinas.

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Foi a segunda incineração de entorpecentes realizada pela unidade em 2026. A destruição do material ocorreu após autorizações judiciais e seguiu os procedimentos previstos na Lei de Drogas.

Segundo a Polícia Civil, as substâncias destruídas eram de diferentes tipos e foram apreendidas em investigações, flagrantes e ocorrências registradas em Campinas e cidades da região desde a primeira incineração do ano, realizada em janeiro.

Do total eliminado nesta terça-feira, aproximadamente 500 quilos são resultado direto de investigações conduzidas pela própria 2ª Dise/Deic. Entre os casos destacados pela especializada está uma operação que terminou com a apreensão de cerca de 225 quilos de pasta base de cocaína.

A incineração tem como objetivo retirar definitivamente o material de circulação e impedir que drogas apreendidas voltem a ser usadas por organizações criminosas. A Polícia Civil afirma que o procedimento também contribui para enfraquecer financeiramente grupos ligados ao tráfico.

A destruição dos entorpecentes foi acompanhada por autoridades competentes e realizada de acordo com protocolos legais e sanitários.

A 2ª Dise/Deic informou que as ações de repressão ao tráfico seguem em andamento, com foco em investigações voltadas à identificação de redes criminosas e à apreensão de grandes volumes de drogas na região de Campinas.

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