19 de abril de 2026
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BEM-ESTAR ANIMAL

Campinas abre 1,6 mil vagas para castração gratuita de pets

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Castramóvel oferece 1,6 mil vagas para cães e gatos com microchipagem gratuita em Campinas.
Castramóvel oferece 1,6 mil vagas para cães e gatos com microchipagem gratuita em Campinas.

O Campinas recebe, entre os dias 29 de abril e 3 de maio, mais um mutirão gratuito de castração e microchipagem de cães e gatos, com atendimento realizado pelo Castramóvel no Bosque dos Guarantãs, no Jardim Nova Europa.

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Ao todo, serão disponibilizadas 1,6 mil vagas para tutores de todas as regiões da cidade, em uma ação que integra as políticas de bem-estar animal do município.

Além da cirurgia, os animais atendidos também recebem microchip de identificação, um dispositivo subcutâneo que armazena informações como dados do tutor, histórico de vacinação e características do pet, facilitando a localização em caso de perda.

Inscrições e cadastro

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pelo sistema SinPatinhas, plataforma do Ministério do Meio Ambiente.

O cadastro é gratuito e também permite a emissão do RG Animal, documento com QR Code que reúne as principais informações do pet.

Para se inscrever, o tutor deve acessar o sistema com conta gov.br, preencher os dados do animal e confirmar a participação.

Meta ampliada em 2026

A ação é coordenada pela Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, e conta com recursos de emenda parlamentar.

Para 2026, a Prefeitura projeta realizar cerca de 15 mil procedimentos, número 50% maior que o registrado no ano passado. Até agora, mais de 7 mil castrações e microchipagens já foram realizadas na cidade.

Benefícios da castração

Segundo a administração municipal, a castração contribui diretamente para a saúde e qualidade de vida dos animais, ajudando a prevenir doenças como infecções e tumores.

O procedimento também auxilia na redução de abandono, fugas, comportamentos agressivos e reprodução descontrolada, sendo considerado uma das principais ferramentas de controle populacional de cães e gatos.

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