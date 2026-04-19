O Campinas recebe, entre os dias 29 de abril e 3 de maio, mais um mutirão gratuito de castração e microchipagem de cães e gatos, com atendimento realizado pelo Castramóvel no Bosque dos Guarantãs, no Jardim Nova Europa.
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Ao todo, serão disponibilizadas 1,6 mil vagas para tutores de todas as regiões da cidade, em uma ação que integra as políticas de bem-estar animal do município.
Além da cirurgia, os animais atendidos também recebem microchip de identificação, um dispositivo subcutâneo que armazena informações como dados do tutor, histórico de vacinação e características do pet, facilitando a localização em caso de perda.
Inscrições e cadastro
As inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pelo sistema SinPatinhas, plataforma do Ministério do Meio Ambiente.
O cadastro é gratuito e também permite a emissão do RG Animal, documento com QR Code que reúne as principais informações do pet.
Para se inscrever, o tutor deve acessar o sistema com conta gov.br, preencher os dados do animal e confirmar a participação.
Meta ampliada em 2026
A ação é coordenada pela Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, e conta com recursos de emenda parlamentar.
Para 2026, a Prefeitura projeta realizar cerca de 15 mil procedimentos, número 50% maior que o registrado no ano passado. Até agora, mais de 7 mil castrações e microchipagens já foram realizadas na cidade.
Benefícios da castração
Segundo a administração municipal, a castração contribui diretamente para a saúde e qualidade de vida dos animais, ajudando a prevenir doenças como infecções e tumores.
O procedimento também auxilia na redução de abandono, fugas, comportamentos agressivos e reprodução descontrolada, sendo considerado uma das principais ferramentas de controle populacional de cães e gatos.