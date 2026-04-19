O Campinas recebe, entre os dias 29 de abril e 3 de maio, mais um mutirão gratuito de castração e microchipagem de cães e gatos, com atendimento realizado pelo Castramóvel no Bosque dos Guarantãs, no Jardim Nova Europa.

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Ao todo, serão disponibilizadas 1,6 mil vagas para tutores de todas as regiões da cidade, em uma ação que integra as políticas de bem-estar animal do município.

Além da cirurgia, os animais atendidos também recebem microchip de identificação, um dispositivo subcutâneo que armazena informações como dados do tutor, histórico de vacinação e características do pet, facilitando a localização em caso de perda.

Inscrições e cadastro