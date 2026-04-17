O Aeroporto Internacional de Viracopos deve registrar movimento intenso no feriado prolongado de Tiradentes, com a previsão de 191,2 mil passageiros entre os dias 17 e 22 de abril.
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No período, estão programados 1.717 pousos e decolagens, refletindo o aumento da demanda por viagens durante os seis dias de operação especial.
Dias e horários de pico
Os dias mais movimentados devem ser:
- sexta-feira (17), com 35,6 mil passageiros;
- terça-feira (21), com 33,9 mil;
- quarta-feira (22), com 36,2 mil pessoas.
Nesta sexta, o pico ocorre entre 17h e 23h50. Já no retorno do feriado, na quarta-feira, o fluxo mais intenso está previsto entre 5h e 12h.
Destinos mais procurados
Entre os destinos nacionais mais buscados estão capitais das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, além de cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Vitória.
No cenário internacional, se destacam voos para Fort Lauderdale e Orlando (EUA), além de destinos europeus como Lisboa, Porto e Madri.
Operação reforçada
Para atender ao aumento da movimentação, o aeroporto contará com reforço nas equipes de atendimento, segurança, limpeza e operação, além da ampliação da estrutura de lojas e serviços.
Voos internacionais
Durante o feriado, estão previstos 161 voos internacionais, sendo 77 decolagens e 84 pousos, com estimativa de 15,2 mil passageiros passando pelo terminal internacional.