O Aeroporto Internacional de Viracopos deve registrar movimento intenso no feriado prolongado de Tiradentes, com a previsão de 191,2 mil passageiros entre os dias 17 e 22 de abril.

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No período, estão programados 1.717 pousos e decolagens, refletindo o aumento da demanda por viagens durante os seis dias de operação especial.

Dias e horários de pico

Os dias mais movimentados devem ser: