Um roubo de carga de grande porte foi registrado na tarde desta quinta-feira (16), na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Jaguariúna. O alvo dos criminosos foi um veículo que transportava centenas de aparelhos celulares, recém-saído de uma empresa de tecnologia da região.

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A ação aconteceu por volta das 14h, na altura do km 128 da rodovia. Os assaltantes, que estavam em um utilitário de cor branca, fecharam a passagem do caminhão e renderam o motorista. Em seguida, violaram o compartimento de segurança do veículo e levaram toda a carga.

De acordo com as primeiras apurações, mais de 300 aparelhos celulares foram roubados. O valor da carga se aproxima de R$ 500 mil, ainda conforme estimativas iniciais das autoridades.