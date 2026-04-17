A Polícia Civil prendeu na quinta-feira (16), em Nova Odessa, o homem apelidado de “Maníaco da Esquina”, suspeito de cometer pelo menos quatro ataques contra mulheres na região de Sumaré e Nova Odessa.

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De acordo com as investigações, o detido responderá judicialmente por roubo consumado e abuso sexual. Em três das ocorrências, houve tentativa de abuso e estupro. Já no quarto caso, a vítima sofreu a consumação do abuso sexual.

Além disso, em ao menos um dos ataques, o homem esfaqueou a vítima.