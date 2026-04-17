18 de abril de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PRISÃO NA REGIÃO

'Maníaco da Esquina' é preso suspeito de abusar de mulheres

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Ele é suspeito de cometer pelo menos quatro ataques contra mulheres na região de Sumaré e Nova Odessa, com crimes que incluem abuso sexual, roubo e esfaqueamento.
Ele é suspeito de cometer pelo menos quatro ataques contra mulheres na região de Sumaré e Nova Odessa, com crimes que incluem abuso sexual, roubo e esfaqueamento.

Polícia Civil prendeu na quinta-feira (16), em Nova Odessa, o homem apelidado de “Maníaco da Esquina”, suspeito de cometer pelo menos quatro ataques contra mulheres na região de Sumaré e Nova Odessa.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com as investigações, o detido responderá judicialmente por roubo consumado e abuso sexual. Em três das ocorrências, houve tentativa de abuso e estupro. Já no quarto caso, a vítima sofreu a consumação do abuso sexual.

Além disso, em ao menos um dos ataques, o homem esfaqueou a vítima.

A prisão ocorreu após monitoramento realizado por agentes da região, que já acompanhavam o suspeito.

Ele foi encaminhado à cadeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários