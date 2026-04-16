O feriado de Tiradentes, celebrado nesta terça-feira, dia 21 de abril, e o Ponto Facultativo, na segunda, dia 20, alteram o esquema de funcionamento de alguns serviços prestados pela Prefeitura de Campinas e órgãos ligados ao governo.
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O expediente normal na administração se encerra na sexta-feira, dia 17, e será retomado na quarta-feira, 22 de abril.
- Saiba como vão funcionar os principais serviços municipais:
Museus: todos os museus estarão fechados na segunda, dia 20, e terça-feira, dia 21. Atendimentos retomam na quarta, dia 22.
Teatros: as produções culturais dos teatros de Campinas poderão ser acompanhadas no Calendário de Eventos.
Sanasa/Água e Esgoto: nos dias 20 e 21 de abril, as agências de atendimento ao cliente da Sanasa permanecerão fechadas. O atendimento será feito exclusivamente pela central 0800 7721 195, que funciona 24 horas. A Sanasa manterá equipes de plantão para a execução de reparos emergenciais durante esse período.
Parque das Águas: funcionará normalmente todos os dias, das 6h às 20h.
Espaço Jardim dos Espelhos: funcionará das 6h30 às 20h.
Torre do Castelo: funcionará sábado e no domingo, das 10h às 12h e das 13h às 21h, e na segunda e na terça, das 10h às 12h e das 13h às 17h.
Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT): a unidade do CPAT localizada no Centro de Campinas fecha nesta sexta-feira, às 16h30, e retoma o atendimento na quarta-feira, 22 de abril, às 7h30. Os postos Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde encerram o atendimento na sexta-feira, 17 de abril, às 16h, e reabrem na quarta-feira, 22 de abril, às 8h.
Defesa Civil: atendimento 24h, com chamadas por meio do telefone 199.
Guarda Municipal: manterá a rotina de trabalho com funcionamento 24h. O serviço poderá ser acionado pelo telefone 153.
Mercado Municipal: no sábado, dia 18, das 7h às 16h, no domingo, dia 19, das 7h às 13h, na segunda, dia 20, das 7h às 18h, e na terça, dia 21, das 7h às 13h. Os bares do mezanino funcionam sábado, das 11h às 22h; domingo, das 11h às 19h; segunda, das 11h às 22h; e terça, das 11h às 22h.
- Ceasa
Mercado de Hortifrútis: funcionamento normal durante o feriado, das 7h às 16h.
Mercado de Flores: funciona normalmente na segunda-feira, dia 20, e no feriado de Tiradentes, dia 21, opera em horário especial, das 8h às 13h.
A área administrativa da Ceasa encerra as atividades na sexta-feira, 16, e retoma na quarta-feira, dia 21.
Feiras livres: horário normal, das 6h às 12h.
Feiras noturnas: horário normal, das 17h às 22h.
Ceamo (Centro de Referência e Apoio à Mulher): o Ceamo ficará fechado na terça, 21, funcionamento normal na segunda-feira, 20, das 8h às 17h.
Praças de Esportes: ficarão fechadas nos dias 20 e 21 abril.
Parques e bosques: os bosques e parques da cidade abrem normalmente, incluindo o Bosque dos Jequitibás, que abre na segunda-feira, dia 20 de abril e na terça, dia 21. Ele fecha para manutenção na quarta-feira, dia 22.
- Sistema Público de Saúde
As unidades de saúde que abrem aos sábados funcionam normalmente no dia 18 (sábado).
Na segunda, dia 20, todos os Centros de Saúde abrem com equipe reduzida. Na terça, dia 21, ficam fechados.
Pronto-socorros e UPAs: funcionam todos os dias, 24h.
- Saúde animal
Consultório Veterinário Móvel: o atendimento nas duas unidades será encerrado no final da tarde de sexta-feira, dia 17, e será retomado na quarta-feira, dia 22, a partir das 8h.
- Limpeza Urbana
Segunda-feira, dia 20
Coleta domiciliar e comercial: funcionamento normal
Varrição: normal
Coleta Seletiva: normal
Coleta hospitalar: não funciona
Terça-feira, dia 21
Coleta domiciliar e comercial: apenas nos setores de coleta alternada
Varrição: apenas plantão
Coleta Seletiva: não funciona
Coleta hospitalar: não funciona
Cemitérios: abertos das 7h às 17h
- Trânsito e transporte coletivo
A Emdec mantém os serviços essenciais e de emergência, com monitoramento remoto e fiscalização do transporte coletivo.
Atendimento agendado: fechado nos dias 20 e 21, com retorno na quarta-feira, dia 22.
PAI-Serviço: funcionamento normal, com atendimento conforme cronograma.
Pátio Municipal: funcionamento com alterações no atendimento durante o feriado.
Operação Lagoa: será realizada no domingo, dia 19, e na terça-feira, dia 21, com abertura da pista interna da Lagoa do Taquaral.
Procon: segue o expediente da Prefeitura; o Procon Digital funciona normalmente.
Sistema 156: atendimento online mantido; telefone e presencial com alterações.