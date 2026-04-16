O feriado de Tiradentes, celebrado nesta terça-feira, dia 21 de abril, e o Ponto Facultativo, na segunda, dia 20, alteram o esquema de funcionamento de alguns serviços prestados pela Prefeitura de Campinas e órgãos ligados ao governo.

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O expediente normal na administração se encerra na sexta-feira, dia 17, e será retomado na quarta-feira, 22 de abril.

Saiba como vão funcionar os principais serviços municipais:

Museus: todos os museus estarão fechados na segunda, dia 20, e terça-feira, dia 21. Atendimentos retomam na quarta, dia 22.