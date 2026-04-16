A Comissão Permanente para os Vestibulares, responsável pelo vestibular da Universidade Estadual de Campinas, abriu inscrições para um simulado presencial inédito, que seguirá o mesmo formato da prova da primeira fase.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A avaliação será aplicada no dia 14 de junho de 2026, nas cidades de Campinas, São Paulo, Piracicaba e Limeira.

As inscrições poderão ser feitas entre 22 de abril e 8 de maio, exclusivamente pelo site da Comvest. A taxa de participação é de R$ 100.

Prova segue padrão oficial