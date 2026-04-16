A Comissão Permanente para os Vestibulares, responsável pelo vestibular da Universidade Estadual de Campinas, abriu inscrições para um simulado presencial inédito, que seguirá o mesmo formato da prova da primeira fase.
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A avaliação será aplicada no dia 14 de junho de 2026, nas cidades de Campinas, São Paulo, Piracicaba e Limeira.
As inscrições poderão ser feitas entre 22 de abril e 8 de maio, exclusivamente pelo site da Comvest. A taxa de participação é de R$ 100.
Prova segue padrão oficial
O simulado terá 72 questões inéditas de múltipla escolha, com início às 13h e abertura dos portões ao meio-dia. Os candidatos terão cinco horas de duração, exatamente como ocorre na primeira fase do vestibular.
Cada participante deverá escolher apenas um curso como referência. Após a divulgação dos resultados, será possível comparar o desempenho com as notas de corte do último vestibular, o que ajuda na estratégia de preparação.
A organização reforça que o simulado tem caráter exclusivamente preparatório e não garante pontos ou vagas no processo seletivo.
A iniciativa integra a programação comemorativa dos 40 anos do Vestibular Unicamp, consolidando-se como uma ferramenta adicional para quem pretende disputar uma vaga na universidade.
Simulado online gratuito segue disponível
Além da versão presencial, a Comvest mantém um simulado online gratuito, com questões de provas anteriores, entre 2017 e 2026.
A plataforma permite montar provas personalizadas por disciplina ou realizar simulados completos. Ao final, o estudante tem acesso a estatísticas de desempenho, como número de acertos, erros e questões não respondidas.
Serviço
- Inscrições: 22 de abril a 8 de maio
- Data da prova: 14 de junho (domingo)
- Horário: 13h (portões abrem às 12h)
- Cidades: Campinas, São Paulo, Piracicaba e Limeira
- Valor: R$ 100