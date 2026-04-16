18 de abril de 2026
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PREPARAÇÃO

Unicamp abre inscrições para simulado presencial do vestibular

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Unicamp
Comvest lança simulado presencial pago com prova inédita em quatro cidades e formato idêntico à 1ª fase.
Comvest lança simulado presencial pago com prova inédita em quatro cidades e formato idêntico à 1ª fase.

A Comissão Permanente para os Vestibulares, responsável pelo vestibular da Universidade Estadual de Campinas, abriu inscrições para um simulado presencial inédito, que seguirá o mesmo formato da prova da primeira fase.

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A avaliação será aplicada no dia 14 de junho de 2026, nas cidades de Campinas, São Paulo, Piracicaba e Limeira.

As inscrições poderão ser feitas entre 22 de abril e 8 de maio, exclusivamente pelo site da Comvest. A taxa de participação é de R$ 100.

Prova segue padrão oficial

O simulado terá 72 questões inéditas de múltipla escolha, com início às 13h e abertura dos portões ao meio-dia. Os candidatos terão cinco horas de duração, exatamente como ocorre na primeira fase do vestibular.

Cada participante deverá escolher apenas um curso como referência. Após a divulgação dos resultados, será possível comparar o desempenho com as notas de corte do último vestibular, o que ajuda na estratégia de preparação.

A organização reforça que o simulado tem caráter exclusivamente preparatório e não garante pontos ou vagas no processo seletivo.

A iniciativa integra a programação comemorativa dos 40 anos do Vestibular Unicamp, consolidando-se como uma ferramenta adicional para quem pretende disputar uma vaga na universidade.

Simulado online gratuito segue disponível

Além da versão presencial, a Comvest mantém um simulado online gratuito, com questões de provas anteriores, entre 2017 e 2026.

A plataforma permite montar provas personalizadas por disciplina ou realizar simulados completos. Ao final, o estudante tem acesso a estatísticas de desempenho, como número de acertos, erros e questões não respondidas.

Serviço

  • Inscrições: 22 de abril a 8 de maio
  • Data da prova: 14 de junho (domingo)
  • Horário: 13h (portões abrem às 12h)
  • Cidades: Campinas, São Paulo, Piracicaba e Limeira
  • Valor: R$ 100

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