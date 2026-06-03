Um jovem de 24 anos, identificado como Nathan Gonçalves Oliveira, morreu no fim da noite de terça-feira (2), após ser baleado pela PM (Polícia Militar), no bairro Parque dos Eucaliptos, em Mogi Guaçu. O caso foi levado e registrado no Plantão Policial da CPJ (Central de Polícia Judiciária). O homem teria passagens pela Justiça por tráfico de drogas e era considerado foragido.

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Segundo informações iniciais da Polícia Militar, o homem estava dentro de um veículo quando seria abordado pela PM. Houve um aviso, mas, em vez de parar, ele teria dado ré e trocado tiros com os agentes.

O jovem foi atingido, e nenhum policial ficou ferido. O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o suspeito não resistiu e morreu no local. A área foi isolada para o trabalho da perícia da Polícia Civil. Não há informações se alguma arma foi apreendida com o homem.