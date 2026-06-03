03 de junho de 2026
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VIOLÊNCIA

Jovem foragido da justiça morre após troca de tiros com a PM

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Jovem de 24 anos morreu após ser baleado pela Polícia Militar durante abordagem no Parque dos Eucaliptos, em Mogi Guaçu.
Jovem de 24 anos morreu após ser baleado pela Polícia Militar durante abordagem no Parque dos Eucaliptos, em Mogi Guaçu.

Um jovem de 24 anos, identificado como Nathan Gonçalves Oliveira, morreu no fim da noite de terça-feira (2), após ser baleado pela PM (Polícia Militar), no bairro Parque dos Eucaliptos, em Mogi Guaçu. O caso foi levado e registrado no Plantão Policial da CPJ (Central de Polícia Judiciária). O homem teria passagens pela Justiça por tráfico de drogas e era considerado foragido.

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Segundo informações iniciais da Polícia Militar, o homem estava dentro de um veículo quando seria abordado pela PM. Houve um aviso, mas, em vez de parar, ele teria dado ré e trocado tiros com os agentes.

O jovem foi atingido, e nenhum policial ficou ferido. O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o suspeito não resistiu e morreu no local. A área foi isolada para o trabalho da perícia da Polícia Civil. Não há informações se alguma arma foi apreendida com o homem.

O corpo foi removido pela Funerária Brandino's e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Campinas. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre velório e sepultamento.

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