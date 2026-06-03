A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos divulgou, na tarde desta terça-feira (2), que a Polícia Civil encerrou o inquérito e descartou que o relógio modelo Panthère Steel, avaliado em cerca de R$ 28 mil, da influenciadora Amanda Castanha, tenha sido furtado no raio-x do local. A vítima divulgou um vídeo no dia 23 de maio, no qual insinuou que funcionários do aeródromo teriam cometido o crime.
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O relógio estava guardado dentro de uma caixa azul na bolsa da influenciadora, segundo seu próprio relato. Ela desembarcava de um voo vindo dos Estados Unidos e seguia para uma conexão nacional quando passou pela área de revista.
Em vídeos publicados nas redes sociais, Amanda afirmou que foi direcionada para um ponto específico de inspeção, separado dos demais passageiros, e que estranhou o comportamento de uma funcionária durante o procedimento.
"De acordo com a conclusão do inquérito policial, as diligências realizadas, incluindo a análise de imagens de monitoramento e dos procedimentos de inspeção de segurança, confirmaram a regularidade dos procedimentos adotados pela Concessionária e a inexistência de indícios de manipulação da bagagem da passageira por parte dos profissionais envolvidos", informou a nota de Viracopos.
De acordo com o boletim de ocorrência, o detector de metais disparou, e ela precisou passar por três revistas consecutivas. Enquanto isso, a bolsa teria passado duas vezes pelo aparelho de raio-x sem supervisão direta da proprietária.
Amanda contou que só percebeu o desaparecimento ao chegar em casa. Segundo ela, a caixa do relógio estava aberta, e os brincos de diamante que também estavam na bolsa aparentavam ter sido mexidos.
"A investigação também confirmou que os procedimentos operacionais foram executados em conformidade com as normas da aviação civil e os padrões internacionais de segurança aeroportuária", continuou a nota oficial.
Diante da conclusão das investigações, a concessionária informou que avalia a adoção das medidas judiciais cabíveis para resguardar sua imagem institucional e coibir a divulgação de informações inverídicas ou divulgadas sem a devida apuração dos fatos.
Outro lado
A influenciadora divulgou uma nota e afirmou que a defesa segue atuando firmemente dentro do processo. "Mantemos nossa total confiança nas instituições e na condução técnica da Justiça para que a verdade real seja restabelecida", disse.
Segundo Amanda, o Poder Judiciário já deferiu liminar e determinou a realização de uma perícia técnica independente e minuciosa sobre todas as imagens do local.