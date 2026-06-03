A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos divulgou, na tarde desta terça-feira (2), que a Polícia Civil encerrou o inquérito e descartou que o relógio modelo Panthère Steel, avaliado em cerca de R$ 28 mil, da influenciadora Amanda Castanha, tenha sido furtado no raio-x do local. A vítima divulgou um vídeo no dia 23 de maio, no qual insinuou que funcionários do aeródromo teriam cometido o crime.

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O relógio estava guardado dentro de uma caixa azul na bolsa da influenciadora, segundo seu próprio relato. Ela desembarcava de um voo vindo dos Estados Unidos e seguia para uma conexão nacional quando passou pela área de revista.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Amanda afirmou que foi direcionada para um ponto específico de inspeção, separado dos demais passageiros, e que estranhou o comportamento de uma funcionária durante o procedimento.