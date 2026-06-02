A Prefeitura de Campinas assinou nesta terça-feira (2) a ordem de serviço para obras de pavimentação, drenagem e canalização na Rua São Luís do Paraitinga, no bairro São Bernardo, na região Sul da cidade.

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A previsão é que os trabalhos comecem em até 15 dias. O investimento informado é de R$ 18.793.256,97, com prazo de execução de 28 meses. A obra será feita pela empresa Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda, sob gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

O trecho atualmente é de terra. O projeto prevê a implantação de 650 metros de tubulação de galerias pluviais, pavimentação em cerca de 500 metros da rua e intervenção no córrego São Luís do Paraitinga.