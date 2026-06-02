A Prefeitura de Campinas assinou nesta terça-feira (2) a ordem de serviço para obras de pavimentação, drenagem e canalização na Rua São Luís do Paraitinga, no bairro São Bernardo, na região Sul da cidade.
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A previsão é que os trabalhos comecem em até 15 dias. O investimento informado é de R$ 18.793.256,97, com prazo de execução de 28 meses. A obra será feita pela empresa Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda, sob gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
O trecho atualmente é de terra. O projeto prevê a implantação de 650 metros de tubulação de galerias pluviais, pavimentação em cerca de 500 metros da rua e intervenção no córrego São Luís do Paraitinga.
Na prática, serão 8.154 metros quadrados de pavimento asfáltico, considerando a largura da via. Na parte de macrodrenagem, está prevista a retificação de aproximadamente 520 metros do curso d’água.
O serviço no córrego também inclui o revestimento com 5.362 metros cúbicos de gabião, estrutura formada por pedras presas em armação metálica, além da instalação de aduelas de concreto em 250 metros lineares do leito.
Segundo a Prefeitura, a intervenção busca ampliar o escoamento da água da chuva, reduzir problemas de erosão e alagamento e melhorar a circulação de veículos e pedestres no trecho.
“Quando a gente foi estudar a área, para verificar quais eram as necessidades de intervenção, soubemos que a obra seria grande. Intervenções pequenas não resolveriam a situação. Por isso, é importante ter um projeto bem feito. Fizemos um projeto completo, incluindo a pavimentação e a macrodrenagem. A obra vai transformar a região”, afirmou o prefeito Dário Saadi.
O secretário municipal de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, disse que a obra inclui o refazimento da estrutura do córrego, além da drenagem e da pavimentação da rua. “Estamos assinando a Ordem de Serviço para a obra aqui na São Luiz do Paraitinga, que contempla o refazimento da estrutura do córrego para direcionar o fluxo da água. Também faremos a drenagem e a pavimentação da rua, obra esperada há muitos anos pela população que mora e trabalha nesta região”, disse Barreiro.