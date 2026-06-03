A Polícia Civil de São Paulo informou que a operação realizada nesta quarta-feira (3), em conjunto com o Ministério Público, apura se houve pagamento e recebimento de vantagens indevidas envolvendo o vereador Vini Oliveira (Cidadania) e empresários do setor de transporte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação é conduzida pelo NECCOLD/DIG/DEIC/Deinter 2, de Campinas, com apoio do Gaeco Campinas, braço do Ministério Público voltado ao combate ao crime organizado. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão.

Segundo a Polícia Civil, o objetivo da operação é coletar provas para esclarecer os fatos e as circunstâncias envolvendo os vídeos divulgados na imprensa. As imagens mostram Vini Oliveira em uma reunião com empresários do ramo de transporte, ligados à operação de ônibus em Campinas.