Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas avançaram no desenvolvimento de um novo tratamento contra o câncer de pele não melanoma, que já está sendo testado em humanos e apresentou resultados iniciais considerados promissores.

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O estudo foca no carcinoma de células escamosas cutâneo (CCEC), um dos tipos mais comuns da doença, associado principalmente à exposição solar. Apesar de não ser o mais letal, é o de maior incidência no Brasil e pode causar mutilações em regiões como rosto, orelhas e boca.

Nova molécula e aplicação direta

A pesquisa desenvolveu um composto chamado AgNMS, que combina prata com um anti-inflamatório. A proposta é permitir um tratamento direto na pele, reduzindo a necessidade de procedimentos mais agressivos.