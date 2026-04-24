A Secretaria de Saúde de Campinas iniciou o uso de um telerretinógrafo com inteligência artificial no Centro de Especialidades Médicas (CEEM), marcando a introdução inédita do exame na rede municipal do SUS.

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O equipamento realiza retinografia digital com apoio de IA, permitindo identificar alterações na retina e indicar, com mais rapidez, casos que exigem prioridade no atendimento. Neste primeiro momento, as vagas são destinadas a pacientes já inseridos na linha de cuidado da oftalmologia, com ampliação gradual.

O aparelho capta imagens de alta resolução da retina e utiliza algoritmos para apontar possíveis alterações. Os registros são encaminhados para análise de um especialista, que define o diagnóstico e os próximos passos no tratamento.