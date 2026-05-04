Americana, Vinhedo e Campinas são as três cidades da região entre as 30 mais felizes do país para se viver. O ranking foi divulgado pela Revista Bula, inspirado em critérios do World Happiness Report, da ONU. Além delas, os municípios São José dos Campos, São Caetano do Sul e Ilha Solteira são os outros citados do estado de São Paulo.

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No Brasil, os autores utilizaram dados públicos municipais para criar um índice de bem-estar estrutural, já que não existe uma base nacional padronizada capaz de medir felicidade subjetiva em todos os municípios. A proposta foi identificar onde estão as cidades com melhores condições objetivas de qualidade de vida no país.

O índice foi construído a partir de oito dimensões, com pesos explícitos. Capacidade material e segurança econômica recebeu 15%. Saúde e longevidade, 15%. Apoio social e proteção contra vulnerabilidade, 12%. Liberdade prática e capacidade de escolha, 12%. Confiança institucional e integridade pública, 12%. Civismo, generosidade e vida comunitária, 8%. Segurança pessoal, 16%. Habitabilidade e serviços urbanos básicos, 10%.