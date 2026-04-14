Um protesto de motoristas e entregadores por aplicativo bloqueou completamente a Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas, na manhã desta terça-feira (14), provocando congestionamento e manobras irregulares de condutores que tentavam deixar o local.

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De acordo com a Polícia Militar, cerca de dez manifestantes ocuparam a pista no sentido Centro, na altura do km 77, próximo ao Jardim Oziel, e atearam fogo em pneus por volta das 11h40. A via ficou totalmente interditada até a atuação do Corpo de Bombeiros, que controlou as chamas e permitiu a liberação do trecho às 12h15.

Durante o bloqueio, o trânsito parou e alguns motoristas chegaram a retornar pela contramão, tentando escapar do congestionamento formado no local.