Campinas registrou o melhor primeiro trimestre em abertura de empresas desde 2021. Entre janeiro e março de 2026, o saldo foi de 2.825 novos negócios, segundo levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com base em dados da Jucesp.

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O resultado representa um crescimento de 378,8% em relação ao mesmo período de 2021, quando o saldo havia sido de 590 empresas. Os números não incluem registros de microempreendedores individuais (MEIs).

Na comparação com 2025, o avanço também é significativo. O saldo do primeiro trimestre de 2026 é 41,2% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram abertas 2.001 empresas.