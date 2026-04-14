14 de abril de 2026
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ECONOMIA

Campinas abre 2,8 mil empresas e bate recorde no trimestre

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Cidade registra saldo positivo de novos negócios no começo do ano e atinge melhor resultado desde 2021.
Cidade registra saldo positivo de novos negócios no começo do ano e atinge melhor resultado desde 2021.

Campinas registrou o melhor primeiro trimestre em abertura de empresas desde 2021. Entre janeiro e março de 2026, o saldo foi de 2.825 novos negócios, segundo levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com base em dados da Jucesp.

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O resultado representa um crescimento de 378,8% em relação ao mesmo período de 2021, quando o saldo havia sido de 590 empresas. Os números não incluem registros de microempreendedores individuais (MEIs).

Na comparação com 2025, o avanço também é significativo. O saldo do primeiro trimestre de 2026 é 41,2% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram abertas 2.001 empresas.

A série histórica mostra crescimento contínuo nos últimos anos:

  • 2021: 590
  • 2022: 1.091
  • 2023: 1.446
  • 2024: 1.454
  • 2025: 2.001
  • 2026: 2.825

Interpretação dos dados

Segundo a administração municipal, os números indicam aumento da atividade econômica e maior abertura de negócios na cidade. O saldo considera a diferença entre empresas abertas e fechadas no período.

A análise do desempenho ao longo dos últimos anos aponta para uma retomada consistente após 2021, com aceleração mais forte a partir de 2025.

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