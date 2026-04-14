Campinas registrou o melhor primeiro trimestre em abertura de empresas desde 2021. Entre janeiro e março de 2026, o saldo foi de 2.825 novos negócios, segundo levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com base em dados da Jucesp.
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O resultado representa um crescimento de 378,8% em relação ao mesmo período de 2021, quando o saldo havia sido de 590 empresas. Os números não incluem registros de microempreendedores individuais (MEIs).
Na comparação com 2025, o avanço também é significativo. O saldo do primeiro trimestre de 2026 é 41,2% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram abertas 2.001 empresas.
A série histórica mostra crescimento contínuo nos últimos anos:
- 2021: 590
- 2022: 1.091
- 2023: 1.446
- 2024: 1.454
- 2025: 2.001
- 2026: 2.825
Interpretação dos dados
Segundo a administração municipal, os números indicam aumento da atividade econômica e maior abertura de negócios na cidade. O saldo considera a diferença entre empresas abertas e fechadas no período.
A análise do desempenho ao longo dos últimos anos aponta para uma retomada consistente após 2021, com aceleração mais forte a partir de 2025.