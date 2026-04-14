A Câmara de Campinas, desta vez, decidiu pelo caminho mais sensato. Mesmo com a conhecida má-vontade de boa parte do plenário, o pedido de Comissão Processante contra o vereador Vini Oliveira foi arquivado por unanimidade — e não havia mesmo outro desfecho possível. A denúncia não trouxe qualquer fato novo relevante, repetindo argumentos já conhecidos, situações previamente analisadas e até episódios que já tiveram desdobramentos na esfera judicial. Nada que justificasse acionar o instrumento mais extremo do Legislativo, que é a abertura de um processo que pode culminar na cassação de mandato.

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O ponto mais sensível da peça, aliás, escancara o problema. O pedido questionava justamente a atuação fiscalizatória do vereador e suas críticas públicas, inclusive direcionadas a colegas de plenário. Mas fiscalizar é obrigação do parlamentar, e criticar também faz parte do jogo político. Pode-se discordar do estilo, considerar excessivo ou midiático, mas transformar esse comportamento em base para cassação abre um precedente perigoso, sobretudo pela subjetividade. Hoje serve para um, amanhã pode atingir qualquer outro — e muitos ali dentro têm plena consciência disso.

A eventual aprovação de uma Comissão Processante nessas condições criaria uma armadilha institucional, onde o exercício mais contundente do mandato poderia ser enquadrado como quebra de decoro. E há ainda um fator político relevante que pesou na decisão, mesmo que de forma silenciosa: o chamado efeito Streisand. Ao tentar punir ou silenciar, o resultado tende a ser o oposto — mais visibilidade, mais engajamento e, consequentemente, mais força política para o alvo.