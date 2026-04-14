A Câmara Municipal de Campinas aprovou, em primeiro turno, o projeto que altera as regras para o comércio ambulante na cidade. A proposta, enviada pelo Executivo, atualiza a legislação sobre o uso de espaços públicos e estabelece novos critérios para concessão, funcionamento e fiscalização da atividade.

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Entre as principais mudanças está a proibição de um mesmo permissionário manter mais de um ponto de venda, medida que, segundo a justificativa do governo, busca ampliar o acesso às autorizações.

O texto também endurece as regras para transferência das permissões. Pelo projeto, o repasse só poderá ocorrer após um prazo mínimo de três meses da concessão ou da última transferência. Além disso, quem transferir o ponto ficará impedido de solicitar nova autorização por dois anos.