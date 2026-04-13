A Prefeitura de Campinas promove, no dia 24 de abril, um seminário para discutir os impactos da reforma tributária no mercado imobiliário e as estratégias de requalificação do Centro da cidade.

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O evento será realizado no Salão Vermelho do Paço Municipal, a partir das 8h30, com participação gratuita e vagas limitadas.

A programação reúne especialistas e gestores públicos para abordar mudanças no modelo de tributação, incluindo a implantação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), além de políticas urbanas como retrofit e Procentro, voltadas à revitalização de áreas centrais.