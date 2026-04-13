14 de abril de 2026
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CENTRO DE CAMPINAS

Evento em Campinas detalha nova tributação para setor imobiliário

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Seminário gratuito no Paço Municipal vai discutir impactos da reforma tributária e estratégias para revitalização do Centro.
Seminário gratuito no Paço Municipal vai discutir impactos da reforma tributária e estratégias para revitalização do Centro.

A Prefeitura de Campinas promove, no dia 24 de abril, um seminário para discutir os impactos da reforma tributária no mercado imobiliário e as estratégias de requalificação do Centro da cidade.

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O evento será realizado no Salão Vermelho do Paço Municipal, a partir das 8h30, com participação gratuita e vagas limitadas.

A programação reúne especialistas e gestores públicos para abordar mudanças no modelo de tributação, incluindo a implantação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), além de políticas urbanas como retrofit e Procentro, voltadas à revitalização de áreas centrais.

Segundo a secretária de Urbanismo, Carolina Baracat, a proposta é mostrar como as novas regras podem influenciar diretamente investimentos e ocupação imobiliária. “A reforma tributária impacta diretamente o mercado imobiliário e também as estratégias de requalificação urbana”, afirmou.

Entre os principais pontos a serem apresentados estão reduções de tributos que podem chegar a 70% na locação e 50% na compra e venda de imóveis, além de mudanças nas regras para pessoas físicas e jurídicas.

Também será detalhada a criação do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) e a obrigatoriedade do Documento Fiscal Eletrônico Imobiliário (DFE-I) em operações recorrentes.

Centro e reocupação urbana

A segunda parte do seminário vai focar na recuperação do Centro. Serão discutidos incentivos fiscais, segurança jurídica e o uso do retrofit para modernização de imóveis antigos, além do papel do poder público na atração de investimentos.

O encontro pretende integrar diferentes ferramentas para estimular a reocupação de áreas centrais e impulsionar a atividade econômica na região.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas online. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas.

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