A Emdec vai interditar, a partir desta terça-feira (14), a alça de acesso da avenida Prestes Maia para a avenida Prefeito Magalhães Teixeira, no sentido bairro–Centro, na região do Jardim do Trevo.
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O bloqueio será contínuo e deve se estender até 31 de maio, com início previsto após as 8h, fora do horário de pico da manhã. A interdição faz parte das obras de ampliação das pistas da Avenida Prestes Maia, na altura da ponte sobre o córrego Piçarrão.
Além da alça, também haverá interdição da faixa da direita na avenida Prefeito Magalhães Teixeira, no trecho próximo às intervenções.
Obras e impacto
Divulgação/PMC
As obras começaram no início de março e têm previsão de duração de 12 meses. A intervenção busca ampliar a capacidade viária em um dos principais corredores de ligação entre rodovias e a região central.
Com o bloqueio, motoristas que utilizam o acesso direto precisarão recorrer a rotas alternativas, o que deve aumentar o fluxo em vias próximas.
Rotas alternativas
A Emdec orienta três principais caminhos para desvio. Um deles é acessar a avenida Papa Paulo VI antes da passarela de pedestres, seguir pela via e utilizar a rua Plínio Pereira Neves até a avenida Celso Silveira de Rezende, retornando à Magalhães Teixeira no sentido Centro.
Outra opção também utiliza a Papa Paulo VI, mas com conexão posterior à Magalhães Teixeira e retorno pela mesma região.
Há ainda a alternativa pela rua Monsenhor João Batista Martins Ladeira, com acesso à avenida Marechal Carmona e retorno para a Prestes Maia.
Orientação aos motoristas
A recomendação é evitar a região, se possível, durante o período de obras. Agentes de mobilidade vão acompanhar o trânsito para orientar condutores e minimizar impactos.