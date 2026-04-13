A Emdec vai interditar, a partir desta terça-feira (14), a alça de acesso da avenida Prestes Maia para a avenida Prefeito Magalhães Teixeira, no sentido bairro–Centro, na região do Jardim do Trevo.

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O bloqueio será contínuo e deve se estender até 31 de maio, com início previsto após as 8h, fora do horário de pico da manhã. A interdição faz parte das obras de ampliação das pistas da Avenida Prestes Maia, na altura da ponte sobre o córrego Piçarrão.

Além da alça, também haverá interdição da faixa da direita na avenida Prefeito Magalhães Teixeira, no trecho próximo às intervenções.

Obras e impacto