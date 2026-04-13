Equipes do Grupo de Ações Especiais (GAE) e do Canil da Guarda Municipal de Campinas localizaram, na manhã desta segunda-feira (13), um imóvel usado para armazenamento e fracionamento de drogas no bairro Jardim Novo Campos Elíseos.

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A ação foi desencadeada após denúncia. Com o apoio do cão farejador K9 Cheddar, os agentes identificaram indícios de entorpecentes ainda na área externa da residência. O imóvel estava aberto, o que permitiu a entrada das equipes.

No local, foram encontradas porções de drogas já separadas para venda, além de tabletes e substância semelhante à cocaína em maior quantidade. Também foram apreendidos materiais usados no preparo, como balança de precisão e utensílios para fracionamento.