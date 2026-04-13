A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira (13) um projeto que altera as regras para o comércio ambulante em Campinas. A proposta, de autoria do Executivo, será analisada na 20ª Reunião Ordinária.

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O texto modifica a legislação atual para atualizar os critérios de concessão e uso de espaços públicos por ambulantes, além de estabelecer novas regras de funcionamento e fiscalização.

Um dos pontos centrais é a limitação de permissões: cada ambulante poderá ter apenas um ponto de comércio, medida que, segundo a justificativa, busca ampliar o acesso às vagas disponíveis.

Transferência e restrições