14 de abril de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
IDENTIFICAÇÃO

Mulher morta na SP-340 tinha 27 anos e será enterrada hoje

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Funerária Brandino's
Vítima de 27 anos morreu ao tentar atravessar rodovia; motorista não foi identificado.
A vítima fatal morta após ser atropelada na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), próximo ao bairro Itaqui, em Mogi Guaçu, foi identificada como Eliene Maiami de Lima, de 27 anos. O velório e o enterro vão acontecer nesta segunda-feira (13), a partir das 10h, no Cemitério Municipal Santo Antônio.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A vítima tentava atravessar a pista quando foi atingida por um veículo na noite de sábado (11). Com o impacto, ela foi arremessada ao acostamento e morreu ainda no local, segundo informações da Polícia Militar.

Testemunhas relataram que o carro envolvido era de cor branca, mas não foi possível anotar o modelo nem a placa. Um casal que passava pela rodovia teria presenciado a batida. A força da colisão causou ferimentos graves na vítima, o que indica velocidade elevada no momento do acidente.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia da Polícia Científica, que esteve no local. A funerária responsável foi acionada e recolheu o corpo.

Comentários

Comentários