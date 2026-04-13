A vítima fatal morta após ser atropelada na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), próximo ao bairro Itaqui, em Mogi Guaçu, foi identificada como Eliene Maiami de Lima, de 27 anos. O velório e o enterro vão acontecer nesta segunda-feira (13), a partir das 10h, no Cemitério Municipal Santo Antônio.
A vítima tentava atravessar a pista quando foi atingida por um veículo na noite de sábado (11). Com o impacto, ela foi arremessada ao acostamento e morreu ainda no local, segundo informações da Polícia Militar.
Testemunhas relataram que o carro envolvido era de cor branca, mas não foi possível anotar o modelo nem a placa. Um casal que passava pela rodovia teria presenciado a batida. A força da colisão causou ferimentos graves na vítima, o que indica velocidade elevada no momento do acidente.
A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia da Polícia Científica, que esteve no local. A funerária responsável foi acionada e recolheu o corpo.