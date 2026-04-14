A Câmara Municipal de Campinas decidiu, por unanimidade dos vereadores presentes, arquivar o pedido de abertura de Comissão Processante (CP) contra o vereador Vini Oliveira (Cidadania), encerrando a análise ainda na fase inicial.
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A denúncia apontava suposta quebra de decoro parlamentar, citando postagens em redes sociais com críticas a licitantes da concessão do transporte público e uma condenação em ação de reparação civil envolvendo um médico.
Com a decisão, o parlamentar acumula três pedidos de investigação desde o início do mandato. Apenas um deles avançou dentro da Casa, chegando a uma fase mais aprofundada, mas terminou com a absolvição do vereador.
O novo pedido havia sido protocolado pelo advogado Arthur Augusto Campos Freire e sustentava que o vereador teria extrapolado os limites da atuação parlamentar, com condutas que poderiam afetar a imagem institucional do Legislativo.
Argumentos da denúncia
O documento mencionava manifestações públicas, vídeos e postagens em redes sociais, além de questionar declarações que, na avaliação do autor, poderiam ser interpretadas como pressão sobre outros vereadores em votações.
Também foi citada uma decisão judicial já transitada em julgado relacionada ao parlamentar, além de críticas à forma como ele se posiciona em temas como o transporte coletivo.
Posição do vereador
Antes da votação, Vini Oliveira afirmou que o novo pedido poderia estar relacionado às críticas feitas por ele à administração municipal, especialmente no contexto da discussão sobre a prorrogação dos contratos do transporte público.
Com o arquivamento pelo plenário, o pedido não avança para a fase de investigação e não há abertura de Comissão Processante.