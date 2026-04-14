A Câmara Municipal de Campinas decidiu, por unanimidade dos vereadores presentes, arquivar o pedido de abertura de Comissão Processante (CP) contra o vereador Vini Oliveira (Cidadania), encerrando a análise ainda na fase inicial.

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A denúncia apontava suposta quebra de decoro parlamentar, citando postagens em redes sociais com críticas a licitantes da concessão do transporte público e uma condenação em ação de reparação civil envolvendo um médico.

Com a decisão, o parlamentar acumula três pedidos de investigação desde o início do mandato. Apenas um deles avançou dentro da Casa, chegando a uma fase mais aprofundada, mas terminou com a absolvição do vereador.