13 de abril de 2026
Sampi Campinas
TRAGÉDIA

Mulher morre após ser atropelada em rodovia da região

especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Atropelada aconteceu na Rodovia Deputado Mário Beni
Uma mulher morreu após ser atropelada na noite de sábado, 11, na Rodovia Deputado Mário Beni (SP-340), em Estiva Gerbi.

De acordo com a concessionária Renovias, o acidente ocorreu por volta das 19h, na altura do km 181. A vítima tentava atravessar a pista quando foi atingida por um veículo.

Com a força da colisão, a mulher foi lançada para o acostamento e morreu ainda no local. O condutor do carro deixou a cena sem prestar socorro.

Durante o atendimento da ocorrência, o acostamento ficou interditado até cerca de 21h30, quando a perícia da Polícia Científica foi finalizada.

Segundo a concessionária, não houve registro de congestionamento nem impactos significativos no tráfego da rodovia. 

O caso será investigado pela Polícia Civil.

