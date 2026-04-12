Uma mulher morreu após ser atropelada na noite de sábado, 11, na Rodovia Deputado Mário Beni (SP-340), em Estiva Gerbi.
De acordo com a concessionária Renovias, o acidente ocorreu por volta das 19h, na altura do km 181. A vítima tentava atravessar a pista quando foi atingida por um veículo.
Com a força da colisão, a mulher foi lançada para o acostamento e morreu ainda no local. O condutor do carro deixou a cena sem prestar socorro.
Durante o atendimento da ocorrência, o acostamento ficou interditado até cerca de 21h30, quando a perícia da Polícia Científica foi finalizada.
Segundo a concessionária, não houve registro de congestionamento nem impactos significativos no tráfego da rodovia.
O caso será investigado pela Polícia Civil.