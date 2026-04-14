A Praça Arautos da Paz, em Campinas, será palco do Covers Festival entre os dias 18 e 21 de abril. Com entrada gratuita e programação das 16h às 22h, o evento reúne bandas covers reconhecidas pela fidelidade sonora e performance inspirada nos artistas originais do rock e do pop internacional.

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O festival atravessa diferentes gerações do rock, com repertórios que vão do hard rock ao grunge, do heavy metal ao rock progressivo. A expectativa é atrair fãs de diversos estilos musicais ao longo dos quatro dias de evento.

Além dos shows ao ar livre, o Covers Festival contará com praça de alimentação diversificada, incluindo assadores especializados em parrilla, food trucks, opções de bebidas com e sem álcool, sucos naturais, drinks e sobremesas. Haverá também opções sem glúten.