A Praça Arautos da Paz, em Campinas, será palco do Covers Festival entre os dias 18 e 21 de abril. Com entrada gratuita e programação das 16h às 22h, o evento reúne bandas covers reconhecidas pela fidelidade sonora e performance inspirada nos artistas originais do rock e do pop internacional.
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O festival atravessa diferentes gerações do rock, com repertórios que vão do hard rock ao grunge, do heavy metal ao rock progressivo. A expectativa é atrair fãs de diversos estilos musicais ao longo dos quatro dias de evento.
Além dos shows ao ar livre, o Covers Festival contará com praça de alimentação diversificada, incluindo assadores especializados em parrilla, food trucks, opções de bebidas com e sem álcool, sucos naturais, drinks e sobremesas. Haverá também opções sem glúten.
O público infantil poderá aproveitar o Espaço Kids, e os animais de estimação são bem-vindos na área pet friendly. Segundo a organização, o objetivo é fomentar a cultura musical e estimular a convivência em espaço público, oferecendo lazer gratuito para moradores de Campinas e região.
Programação completa
18/04 (sábado)
· 16h30: Red Hot Chili Peppers Cover – Homenagem ao funk rock californiano
· 18h: Deep Purple Cover (Purfect Strangers) – Clássicos do hard rock progressivo britânico
· 20h: Black Sabbath Cover (Master of Reality) – O som sombrio do heavy metal
19/04 (domingo)
· 16h30: Nirvana Cover (Incesticide) – Grunge que marcou uma geração
· 18h: Scorpions Cover (Humanity) – Hinos do hard rock alemão
· 20h: Iron Maiden Cover (Children of the Beast) – Heavy metal épico
20/04 (segunda-feira)
· 16h30: Creedence Cover (Ton Cremon) – Swamp rock americano
· 18h: Led Zeppelin e Multicover (Ton Cremon) – Hard rock e blues rock
· 20h: AC/DC Cover (Rising Power) – Rock’n’roll australiano eletrizante
21/04 (terça-feira)
· 16h30: Dire Straits Brasil (Alchemysts) – A sofisticação de Mark Knopfler
· 19h: Pink Floyd Cover (Echoes) – Rock progressivo psicodélico