A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba prendeu duas pessoas na segunda-feira (13) suspeitas de participar de um roubo ocorrido no bairro Jardim Adriana. A vítima teve R$ 2,2 mil roubados, mas a ação rápida dos agentes recuperou o valor.

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De acordo com a corporação, o COI (Centro de Operações e Inteligência) recebeu informações sobre o crime na Rua Guilherme de Campos. Uma equipe da Romi (Rondas Ostensivas com Motocicletas de Indaiatuba) foi enviada ao local para colher os primeiros detalhes.

Com base nas características do veículo usado pelos suspeitos, o COI iniciou o monitoramento e repassou os dados às equipes em patrulhamento. A motocicleta foi localizada por agentes do Canil.