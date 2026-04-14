Um grave acidente de trânsito deixou um motociclista de 20 anos em estado crítico na segunda-feira (13), no cruzamento entre as avenidas Emília Marchi Martini e Honório Orlando Martini, no bairro Chácaras Nova Odessa, em Mogi Guaçu.

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A colisão envolveu uma motocicleta Yamaha Lander e um Ford Ecosport.

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), o jovem, residente em Itapira, foi socorrido pelo Samu e levado à Santa Casa local com lesões na cabeça, fratura no fêmur esquerdo e necessidade de entubação devido à gravidade dos ferimentos.