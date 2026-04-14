Um grave acidente de trânsito deixou um motociclista de 20 anos em estado crítico na segunda-feira (13), no cruzamento entre as avenidas Emília Marchi Martini e Honório Orlando Martini, no bairro Chácaras Nova Odessa, em Mogi Guaçu.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A colisão envolveu uma motocicleta Yamaha Lander e um Ford Ecosport.
De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), o jovem, residente em Itapira, foi socorrido pelo Samu e levado à Santa Casa local com lesões na cabeça, fratura no fêmur esquerdo e necessidade de entubação devido à gravidade dos ferimentos.
O motorista do Ford Ecosport, de 43 anos, relatou às equipes da GCM que seguia pela Avenida Emília Marchi Martini no sentido centro-bairro e, ao contornar a rotatória para acessar a Honório Orlando Martini, sentiu o impacto da motocicleta na lateral direita do veículo. Ele disse ainda que viu a vítima cair sobre o capô, parou imediatamente e aguardou o socorro.
Apesar de a documentação do utilitário estar em ordem, o condutor do carro não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
A motocicleta também estava com a documentação regularizada e foi liberada a um amigo da vítima.