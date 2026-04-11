Um homem de 45 anos foi preso em flagrante por furto na região central de Indaiatuba. A equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) realizava patrulhamento preventivo quando avistou um indivíduo em atitude suspeita na Rua Padre Bento Pacheco.

O suspeito caminhava carregando um saco. Devido ao horário e ao comportamento, os agentes decidiram realizar a abordagem. Ao se aproximarem, reconheceram o homem, já conhecido no meio policial pela prática recorrente de furtos no município.

Dentro do saco, os guardas encontraram uma grande quantidade de ferramentas novas, algumas ainda com etiquetas de loja. Questionado, o autor confessou que havia acabado de furtar um estabelecimento próximo. Segundo o relato, ele escalou o imóvel, acessou o telhado, retirou telhas e abriu um buraco para entrar no local. Para sair, utilizou o mesmo caminho.