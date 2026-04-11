A 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Campinas prendeu na sexta-feira (10) um homem suspeito de receptação qualificada, após apreender 43 quilos de fios de cobre de propriedade da operadora Vivo. A ação ocorreu em uma empresa de reciclagem localizada na Rua Rio das Pedras, no Jardim do Trevo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o material apreendido pertence à Vivo e foi reconhecido por um representante da empresa, que compareceu ao local e confirmou a procedência dos cabos.

As investigações apontam que os fios foram subtraídos recentemente no município, e o proprietário do estabelecimento já possuía responsabilidade sobre o material. Ele foi autuado por receptação qualificada, crime que prevê pena de 3 a 8 anos de reclusão.