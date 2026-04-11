Uma mulher de 46 anos foi salva pelo próprio filho, uma criança de 9 anos, durante uma tentativa de feminicídio na tarde da última quinta-feira (9), na Rua Amizade, Vila Soma, em Sumaré. O ex-companheiro dela, de 38 anos, foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, o agressor estava armado com uma faca e tentou matar a vítima dentro da residência. A ação foi interrompida pelo filho do casal, que interveio para cessar as agressões.

A equipe policial foi acionada e, ao chegar no local, encontrou o autor ainda no imóvel. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao Plantão Policial. Na delegacia, a autoridade de polícia judiciária. O homem permanece preso à disposição da Justiça.