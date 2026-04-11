A chamada Caravana 3D passou por Campinas com o roteiro oficial já conhecido: anúncios, convênios, promessas e cifras bilionárias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Mas o que ficou, de fato, não foi apenas o pacote de R$ 1,4 bilhão anunciado pelo governador Tarcísio de Freitas.

Foi o ambiente, do qual pude presenciar na última quinta-feira.