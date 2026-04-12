A Prefeitura de Valinhos inicia nesta próxima segunda-feira (13) as obras de pavimentação rígida na Rua Clark, no bairro Macuco. A intervenção, que havia sido adiada por causa das chuvas, será realizada por etapas e deve durar cerca de três meses.

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Na primeira fase, o serviço será executado na confluência das ruas Clark e Antônio Felamingo, próximo à empresa Eaton. Para a execução, haverá interdição parcial das vias e alteração no sentido de circulação.

Durante esse período, a Rua Clark funcionará como acesso ao bairro pela Estrada Governador Mário Covas, enquanto a Rua Antônio Felamingo será utilizada para a saída.