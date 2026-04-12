13 de abril de 2026
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OBRAS VIÁRIAS

Obra na Rua Clark altera trânsito em Valinhos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMV
Pavimentação em concreto na Rua Clark começa segunda após atraso por chuvas em Valinhos.
Pavimentação em concreto na Rua Clark começa segunda após atraso por chuvas em Valinhos.

A Prefeitura de Valinhos inicia nesta próxima segunda-feira (13) as obras de pavimentação rígida na Rua Clark, no bairro Macuco. A intervenção, que havia sido adiada por causa das chuvas, será realizada por etapas e deve durar cerca de três meses.

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Na primeira fase, o serviço será executado na confluência das ruas Clark e Antônio Felamingo, próximo à empresa Eaton. Para a execução, haverá interdição parcial das vias e alteração no sentido de circulação.

Durante esse período, a Rua Clark funcionará como acesso ao bairro pela Estrada Governador Mário Covas, enquanto a Rua Antônio Felamingo será utilizada para a saída.

A Secretaria de Mobilidade Urbana manterá agentes no local nos primeiros dias para orientar os motoristas e ajustar o trânsito, se necessário.

A obra prevê a substituição do asfalto por pavimento de concreto, que oferece maior resistência ao tráfego pesado, reduz a necessidade de manutenção e melhora a fluidez no local.

A via atualmente apresenta desgaste e irregularidades, o que tem exigido reparos frequentes.

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