A morte de Carlos Signorelli, nome histórico do PT municipal, deveria ter sido um momento de respeito institucional à altura de sua trajetória. Não foi. E isso diz muito mais sobre a atual Câmara Municipal de Campinas do que sobre o próprio legado de quem partiu.

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Signorelli não foi apenas mais um ex-vereador. Foi presidente da Câmara, figura central do Legislativo campineiro no início dos anos 2000, eleito por quatro mandatos e reconhecido por um perfil que hoje parece raro: firme nas posições, direto nos embates, mas capaz de dialogar e construir pontes.

Era respeitado inclusive por adversários.