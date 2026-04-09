A morte de Carlos Signorelli, nome histórico do PT municipal, deveria ter sido um momento de respeito institucional à altura de sua trajetória. Não foi. E isso diz muito mais sobre a atual Câmara Municipal de Campinas do que sobre o próprio legado de quem partiu.
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Signorelli não foi apenas mais um ex-vereador. Foi presidente da Câmara, figura central do Legislativo campineiro no início dos anos 2000, eleito por quatro mandatos e reconhecido por um perfil que hoje parece raro: firme nas posições, direto nos embates, mas capaz de dialogar e construir pontes.
Era respeitado inclusive por adversários.
Esse traço ficou evidente no próprio velório, realizado no Cemitério Flamboyant, onde o prefeito Dário Saadi relembrou exatamente essa característica: a capacidade de convivência política mesmo em lados opostos. Chamou Signorelli de amigo.
Algo que, convenhamos, anda em falta na política atual.
A Prefeitura decretou luto oficial de três dias.
Mas se o reconhecimento veio de fora, faltou dentro de casa.
A Câmara se limitou a uma nota curta, fria, protocolar. Um minuto de silêncio na sessão. E só. Nada no site. Nada nas redes sociais. Nenhuma mobilização institucional minimamente compatível com a relevância do ex-presidente da Casa.
Foi pouco. Muito pouco.
E houve ainda um momento estranhíssimo: durante o pedido de ‘minuto de silêncio’, a vereadora Paolla Miguel, do mesmo PT de Signorelli, errou a pronúncia do nome do ex-vereador e sequer mencionou o principal cargo que ele ocupou.
Não é um detalhe.
Não morreu apenas um ex-parlamentar. Demos adeus a uma referência. Morreu alguém que comandou o Legislativo da cidade.
E isso exige mais do que formalidade. Exige memória. Exige cuidado. Exige respeito institucional.
O contraste é inevitável. Enquanto militantes, entidades e antigos colegas se manifestaram com profundidade, destacando a trajetória e o legado, o órgão que ele presidiu tratou o episódio como mais um item de pauta.
Como se fosse rotina.
E talvez seja exatamente esse o problema.
A Câmara de Campinas, cada vez mais, parece perder a dimensão simbólica do próprio papel. Honrarias são banalizadas. Memórias são negligenciadas. Referências políticas são tratadas com descuido.
E, nesse processo, a instituição vai se esvaziando de significado.
Signorelli representava um tempo em que o embate político não anulava o respeito. Em que divergência não significava hostilidade permanente. Em que o Legislativo tinha figuras que marcavam posição — e deixavam legado.
Por isso, o que mais entristece não é apenas a morte.
É a forma como ela foi tratada.
Uma prorrogação menor
Divulgação/CMC
A aprovação era esperada.
E veio exatamente como desenhada nos bastidores: com ajustes, acomodação política e uma dose de pragmatismo para evitar um problema ainda maior. A Câmara Municipal de Campinas deu o primeiro sinal verde para a prorrogação dos contratos do transporte coletivo, mas com um detalhe que diz muito sobre o processo: o prazo caiu de três para dois anos.
Não foi um detalhe técnico. Foi político.
A mudança aproxima o projeto daquilo que já vinha sendo defendido por setores da oposição e, ao mesmo tempo, mantém a transição dentro do mandato do prefeito Dário Saadi. Ou seja, a prefeitura recuou — ou, para usar o termo da moda no próprio governo, modulou.
E fez isso porque apanhou.
Não pelo conteúdo da proposta, que é compreensível. A necessidade de uma transição segura, diante de um sistema historicamente problemático, é evidente. A própria Emdec estima um período longo, entre 11 e 14 meses, para que o novo modelo entre plenamente em operação.
O problema foi outro. Foi o timing.
A prefeitura deixou a crise acontecer primeiro — enviou o projeto para o legislativo — para depois apresentar a argumentação.
Resultado: desgaste.
E aí não se trata mais de gestão de crise. Se trata de correr atrás do prejuízo.
A redução do prazo para dois anos é o símbolo mais claro disso. Uma tentativa de equilibrar o discurso técnico com a pressão política, criando uma “zona de conforto” para aprovação no plenário. Funcionou. Mas não sem custo.
Porque o debate expôs fragilidades.
Mostrou que o governo perdeu a narrativa em um tema central da gestão. E, pior, abriu espaço para dúvidas que poderiam ter sido evitadas com uma condução mais transparente desde o início.
No fim, o projeto passa, mas passa com marcas.
E reforça um padrão que se repete: decisões corretas no conteúdo, mas mal comunicadas no processo.
No transporte de Campinas, que já carrega anos de desgaste, isso pesa ainda mais.
- Flávio Paradella é jornalista, radialista e podcaster. Sua coluna é publicada no Portal Sampi Campinas aos sábados pela manhã, com atualizações às terças e quintas-feiras. E-mail para contato com o colunista: paradella@sampi.net.br.