09 de abril de 2026
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AFOGAMENTO

Homem morre afogado ao tentar pegar vara de pesca em lago

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM
A vítima foi identificada como Arlei Pereira Lima, que pescava no local quando uma das varas foi puxada para dentro da água.
A vítima foi identificada como Arlei Pereira Lima, que pescava no local quando uma das varas foi puxada para dentro da água.

Um homem de 57 anos morreu afogado na quarta-feira (8) no Lago Municipal de Conchal. A vítima foi identificada como Arlei Pereira Lima. Segundo informações, ele pescava no local quando uma das varas foi puxada para dentro da água. Ao entrar no lago para tentar recuperar o equipamento, o homem acabou se afogando.

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A profundidade do ponto onde ocorreu o incidente é de cerca de quatro metros. Uma pessoa que acompanhava a vítima ainda tentou localizá-la dentro da água, mas não teve sucesso.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e, após horas de buscas, encontraram o corpo. Profissionais do SAMU e da Guarda Municipal também prestaram apoio à ocorrência.

O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pelas autoridades.

TAGS: Conchal, afogamento, morte, lago municipal, Corpo de Bombeiros, SAMU, segurança pública

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