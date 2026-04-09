Um homem de 57 anos morreu afogado na quarta-feira (8) no Lago Municipal de Conchal. A vítima foi identificada como Arlei Pereira Lima. Segundo informações, ele pescava no local quando uma das varas foi puxada para dentro da água. Ao entrar no lago para tentar recuperar o equipamento, o homem acabou se afogando.

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A profundidade do ponto onde ocorreu o incidente é de cerca de quatro metros. Uma pessoa que acompanhava a vítima ainda tentou localizá-la dentro da água, mas não teve sucesso.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e, após horas de buscas, encontraram o corpo. Profissionais do SAMU e da Guarda Municipal também prestaram apoio à ocorrência.